Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, глава Франции Эммануэль Макрон даже разрешил звонить ему на WhatsApp*.

"У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы и правда очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, с кем из политиков у него хорошие отношения на человеческом уровне.

Ранее Макрон подтвердил Зеленскому, что Франция готова продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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