Видео с применением модернизированного боеприпаса "Ланцет" по ВСУ опубликовало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ впервые представило видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по машине Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах показано изображение с головки самонаведения дрона, который подлетает к стоящему на обочине внедорожнику, окруженному украинскими военными. После этого показан район цели, который снят с другого беспилотника. Та же машина показана в ракурсе сверху, к которой сбоку подлетает боеприпас «Ланцет», после чего следует точное попадание беспилотника-камикадзе в машину, а далее - взрыв.

Кроме того, в видео можно увидеть, что украинские солдаты в последний момент успели заметить приближающийся дрон, начиная разбегаться, однако их накрыло взрывом.

Модернизированная версия боеприпаса «Ланцет» получила новую аэродинамику, поэтому теперь имеет одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение, что хорошо видно на представленном видео.