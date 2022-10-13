В Киеве вновь объявлена воздушная тревога
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Власти Киева вновь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!» – говорится в Telegram-канале администрации Киева.
Как писал сайт KP.RU, утром в четверг, 13 октября, в украинской столицы также была объявлена воздушная тревога.
Напомним, Россия в течение нескольких дней наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на совершенный 8 октября террористический акт – подрыв грузовика на Крымском мосту.
Президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил об ударах по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил о новых ударах, если Киев не прекратит террористическую деятельность в отношении РФ.