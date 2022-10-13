Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 октября 2022 12:42

В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

Горожан призвали срочно спрятаться в укрытии гражданской защиты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

Фото: REUTERS

Власти Киева вновь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!» – говорится в Telegram-канале администрации Киева.

Как писал сайт KP.RU, утром в четверг, 13 октября, в украинской столицы также была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Россия в течение нескольких дней наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на совершенный 8 октября террористический акт – подрыв грузовика на Крымском мосту.

Президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил об ударах по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил о новых ударах, если Киев не прекратит террористическую деятельность в отношении РФ.