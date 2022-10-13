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Общество13 октября 2022 12:44

В Москве завершился мониторинг зеленых насаждений

Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков
Почти половина площади города занята скверами, аллеями, парками, природными охраняемыми территориями

Почти половина площади города занята скверами, аллеями, парками, природными охраняемыми территориями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва сегодня входит в число самых цветущих мегаполисов. Почти половина площади города занята скверами, аллеями, парками, природными охраняемыми территориями. Все это гигантское хозяйство требует внимательного отношения. Поэтому каждый год специалисты проводят сезонное обследование деревьев и кустарников. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, затем делают тщательный анализ полученных данных и вносят информацию в фотобанк.

«Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений, - отметил заммэра. - В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников».

По его словам, работы у специалистов много, поскольку нужно провести измерение высоты, диаметра стволов и проекции крон, дать оценку жизнеспособности и декоративным качествам. Нельзя забывать и о проверке на наличие болезней, вредителей и повреждений.

Данные мониторинга заносятся в паспорта и ведомости площадок наблюдения, а также на карту-план. Каждому растению присваивается порядковый номер.