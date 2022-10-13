В Москве завершился мониторинг зеленых насаждений

Почти половина площади города занята скверами, аллеями, парками, природными охраняемыми территориями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва сегодня входит в число самых цветущих мегаполисов. Почти половина площади города занята скверами, аллеями, парками, природными охраняемыми территориями. Все это гигантское хозяйство требует внимательного отношения. Поэтому каждый год специалисты проводят сезонное обследование деревьев и кустарников. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, затем делают тщательный анализ полученных данных и вносят информацию в фотобанк.

«Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений, - отметил заммэра. - В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников».

По его словам, работы у специалистов много, поскольку нужно провести измерение высоты, диаметра стволов и проекции крон, дать оценку жизнеспособности и декоративным качествам. Нельзя забывать и о проверке на наличие болезней, вредителей и повреждений.

Данные мониторинга заносятся в паспорта и ведомости площадок наблюдения, а также на карту-план. Каждому растению присваивается порядковый номер.