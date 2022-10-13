Евросоюз продлил на год санкции за химоружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза сегодня, 13 октября, продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за распространение и применение химического оружия, об этом говорится в распространенном заявлении Совета. В перечень входят, в том числе, россияне.

После утверждения государствами Евросоюза продление вступит в силу не позднее 16 октября текущего года, когда решение опубликуют в официальном журнале.

Напомним, рамочный режим санкций по химоружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Им предусматривается введение ограничительных мер в отношении лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует данных лиц и компаний.

Ранее Евросоюз в очередной раз продлил санкции в отношении Севастополя и Крыма.

Также ранее ЕС продлил санкции против России до 31 июля 2022 года. Они были введены из-за событий на Украине.