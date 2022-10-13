В Швейцарии собираются ввести крупный штраф за ношение паранджи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Швейцарии направило в парламент проект закона, который устанавливает высокий штраф для нарушителей запрета о ношении в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо.

Как передают швейцарские СМИ, согласно законопроекту, запрет будет распространяться на такие общественные места, как школы, общественный транспорт, а также больницы и рестораны.

Сообщается, что за нарушение запрета о ношении аксессуаров или предметов одежды, из-за которых не будет видно глаз, носа или рта, предлагается выписывать штраф в размере 1000 швейцарских франков (примерно 1000 евро).

Швейцарские СМИ уточняют, что женщинам-мусульманкам можно будет носить хиджаб, однако не никаб. Проект закона предусматривает ряд исключений. Так, запрет не распространяется на медицинские маски. Лицо разрешают закрывать в самолетах, в религиозных местах, а также консульских и дипломатических отделениях.

Напомним, еще в марте прошлого года жители Швейцарии поддержали запрет на ношение паранджи и никаба в общественных местах.