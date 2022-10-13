На Водоотводном канале в Москве обновят комплекс плавающих фонтанов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр Москвы уже почти двадцать лет украшают плавающие фонтаны на Водоотводном канале. Для горожан и туристов место у воды стало ещё одной точкой для эффектных фото, романтических прогулок и отдыха. В скором времени необычные фонтаны станут еще привлекательнее. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт конструкций. Водный комплекс открылся в 2005 году и за это время ни разу основательно не обновлялся.

«После завершения сезона комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора и отправили на склад, - сообщил Бирюков. - Там до весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей, каждый весом около 300 килограммов».

По его словам, водное украшение канала после капремонта станет разнообразнее. Световая техника сможет демонтировать полный цветовой спектр. Для этого заменят все фонтанные модули в сборе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями.

«Обновим электроснабжение и отремонтируем помещение насосной станции, - уточнил заммэра. - На заключительном этапе установим новые системы видеонаблюдения и диспетчеризации».