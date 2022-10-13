Собянин осмотрел ход строительства электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

«Аминьевское» станет крупнейшим электродепо не только Москвы, но и России. Фото: stroi.mos.ru.

Подготовка к открытию движения по всей длине Большой кольцевой линии московского метро вступила в завершающую стадию, сообщил мэр Сергей Собянин. Строительные работы на кольце будут завершены к концу 2022 года, а для пассажиров его полностью откроют в начале 2023 года.

Глава города 13 октября познакомился с ходом строительства электродепо «Аминьевское». По словам Собянина, оно будет готово к началу старта движения на БКЛ. «Аминьевское» станет крупнейшим электродепо не только Москвы, но и России.

«Для работы Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента Российской Федерации в ускоренном темпе, будет задействовано три электродепо, в том числе «Аминьевское», где мы находимся, - рассказал Сергей Собянин. - Это одно из крупнейших электродепо не только метро Москвы, но и в целом страны. Здесь будут трудиться больше тысячи человек, оно будет оснащено самым современным оборудованием. Именно своевременный запуск электродепо позволит в плановом объеме запустить Большую кольцевую линию метро, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году, осуществить запуск в начале следующего года».

Сейчас стабильную работу столичной подземки обеспечивают 20 электродепо. В них поезда проходят ремонт и текущую подготовку к работе. Как подчеркнул Сергей Собянин, более половины столичных депо – либо новые, либо реконструированные.

«Стройка метро - это гигантская строительная площадка: протяженность огромная, тоннели, инженерные коммуникации, большое количество станций, которые возводить чрезвычайно сложно. Не менее сложная, масштабная работа идет по обеспечению подвижного состава: ремонт, эксплуатация. Для этого требуется строительство и реконструкция электродепо, которых сегодня в метро больше 20», - рассказал Сергей Собянин.

На стройплощадке «Аминьевского» задействованы более 2 тысяч сотрудников и 150 единиц техники. На участке в 15,7 гектара предстоит построить около 60 зданий общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, в том числе отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов и другие объекты. После выхода на проектную мощность в депо будут трудиться около 1350 человек.

Всего в столице с 2011 года было построено и реконструировано 11 электродепо. В 2022-2023 годах планируется построить еще электродепо «Южное» («Братеево-2»), а также ввести в эксплуатацию вторую очередь электродепо «Нижегородское».

Сейчас на Большой кольцевой линии столичной подземки работают 43 современных состава. Их обслуживает электродепо «Замоскворецкое». После того, как кольцо будет открыто полностью, число поездов на нем увеличится в два раза. Такое количество составов позволит поддерживать привычные для москвичей минимальные интервалы между поездами.