Немецкий ультраправый политик Винтерштейн станцевал на фоне мемориала жертвам Холокоста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий ультраправый политик Хольгер Винтерштейн выложил фотоснимок, на котором он с распростертыми руками стоит на одной из плит Мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщает издание Daily Mail.

Кроме того, политик станцевал на фоне монумента.

"Господин Винтерштейн, все смотрят на то, как вы танцуете, таким образом позоря свою партию. Наслаждайтесь своей позорной минутой славы, ведь ваше имя скоро забудут. Души, увековеченные в Мемориале, не забудут никогда", - цитирует издание заявление бывшего посла Израиля в Германии Рона Просора.

При этом в партии АдГ (Альтернатива для Германии), к которой принадлежал политик, заявили, что предпримут в его отношении соответствующие меры. Интернет-пользователи тоже выразили неодобрение поступку Винтерштейна.

Напомним, мемориал жертвам Холокоста – памятник, установленный в Берлине в 2005-м году в память о жертвах гитлеровского режима.

Ранее в Волгограде - 11 ноября 2021 года - вандалы осквернили только что открывшийся памятник жертвам Холокоста в сквере 8 марта. Черные надписи на памятном знаке заметили волгоградцы.