Песков ответил на слова Зеленского об возможном ударе России по газотранспортной системе

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что РФ якобы планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре.

"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - сказал Песков журналистам.

Ранее Зеленский в ходе интервью немецкому изданию ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Украину и в ходе ответных ударов вывести из строя ГТС Украины, перекрыв таким образом поставки газа в Европу, вынудив Европу ввести в строй "Северный поток 2".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.