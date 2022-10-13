Украинский депутат Гончаренко сообщил о взрывах в Тернопольской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы слышны сегодня, 13 октября, в Тернопольской области Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее украинские издания сообщали о воздушной тревоге на всей территории страны.

"Тернопольская область, взрывы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. В их числе Киевская, Одесская и Днепропетровская области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.