Чернышенко сообщил, что вузам России поручено отрабатывать террористические угрозы не реже двух раз в год

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России поручило вузам не реже двух раз в год проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты. Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация», – сказал зампред правительства России журналистам.

Ранее в 246 российских вузах их филиалах, а также колледжах и детских садах, подведомственных Минобрнауки России, прошла проверка систем безопасности и реагирования, в ходе которой отрабатывался порядок действий и оперативность реагирования на вызовы. Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, безопасность в вузах должна быть абсолютным приоритетом для каждого ректора, а университеты должны работать в плотной связке с регионами и силовыми структурами.

Тем временем Минобрнауки РФ разработало алгоритмы в целях усиления мер безопасности. Кроме того, ректоры вузов смогут пройти курс повышения квалификации «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования», благодаря которому узнают об актуальных методах комплексной безопасности в организациях высшего образования и получат соответствующее удостоверение.