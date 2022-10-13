Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о попадании двух ракет в военный объект Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил сегодня, 13 октября, глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект находится в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Козицкого.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. В их числе Киевская, Одесская и Днепропетровская области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. /