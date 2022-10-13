Пушилин сообщил, что Запад поставляет Украине устаревшее вооружение, но его много

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Запад поставляет Украине устаревшее вооружение, но его огромное количество вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО,заявил глава республики Денис Пушилин.

Ранее редактор журнала “Арсенал Отечества” Алексей Леонков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, спасут ли киевский режим поставки вооружения Западом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.