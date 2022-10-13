Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Чиганары Ядринского района Чувашии

«Доступность первичной медицинской помощи должна быть обеспечена. Это одна из наших главных задач, особенно в сельской местности. На работу в фельдшерско-акушерский пункт Чиганар мы уже назначили фельдшера, у неё будет определённый график. Рабочее место оборудовано компьютером, оргтехникой. При необходимости фельдшер может связываться с врачами в поликлинике Ядринской ЦРБ и даже со специалистами республиканских клиник по телемедицинской сети», – рассказала Антонина Иванова, заместитель главного врача по поликлинической работе Ядринской центральной районной больницы.

До открытия нового ФАПа селяне вынуждены обращаться за медицинской помощью в медпункт села Нижние Мочары. Оно находится в двух-трех километрах от Чиганары. По меркам молодого человека – недалеко, а вот пожилому человеку такое расстояние преодолеть очень сложно. Автомобили же имеются не в каждой семье.

В новом фельдшерско-акушерском пункте оборудованы процедурная и кабинет для приёма пациентов. Имеется санузел. Здесь смогут не только оказать неотложную медицинскую помощь, но сделать первичное обследование, взять анализы, поставить прививку.

«Медпункта у нас не было. Сейчас, дождались, когда построили. Нам, пожилым людям, очень удобно. В Ядрин ездить в больницу, конечно можно, но это далеко и не всегда удаётся. Особенно зимой. А здесь будет работать фельдшер. И укол сможет поставить и обследование проведёт», – не скрывает позитивных эмоций Екатерина Новикова, жительница Чиганар.