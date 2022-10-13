Лавров заявил, что Россия не будет "бегать за Украиной" ради переговоров

Глава российского МИДа Сергей Лавров сделал важное заявление о потенциальных переговорах между Москвой и Киевом Фото: kremlin.ru

Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у [украинского президента] Владимира Зеленского", - рассказал Лавров в интервью журналистам газеты "Известия".

Ранее о том, что конфликт на Украине в любом случае рано или поздно завершится прямыми переговорами между Москвой и Киевом ранее публично заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь заявлял о том, что будущие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. но для этого на встречные шаги должен пойти Киев. По мнению помощника Путина, у украинского руководства уже был шанс завершить конфликт путем переговоров, но они подобной возможность так и не воспользовались.