Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 15:27

Видео с путем следования взорвавшейся на Крымском мосту фуры опубликовал комитет Госдоходов Армении

На кадрах можно разглядеть и водителя грузовика
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Видео с путем следования взорвавшейся на Крымском мосту фуры опубликовал комитет Госдоходов Армении

Видео с путем следования взорвавшейся на Крымском мосту фуры опубликовал комитет Госдоходов Армении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдоходов Армении опубликовал видеоролик, где представлены все этапы передвижения фуры с полиэтиленовой пленкой, взорвавшейся на Крымском мосту.

В ведомстве также рассказали, что в большегрузе находился товар, задекларированный для перевозки РФ.

Ранее сообщалось, что пожар на Крымском мосту устроили украинские нацисты. Председатель Госсовета Крыма заявил, что взрыв устроили специально.

Также ранее в Казани прошли обыски в доме водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Мужчина несколько лет назад уехал из Татарстана в Краснодар.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября около шести часов утра. Взорвавшийся грузовик двигался в сторону Керчи. В результате произошедшего погибли три человека, обрушилось два пролета автомобильного моста, загорелись железнодорожные цистерны с топливом.