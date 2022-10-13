Видео с путем следования взорвавшейся на Крымском мосту фуры опубликовал комитет Госдоходов Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдоходов Армении опубликовал видеоролик, где представлены все этапы передвижения фуры с полиэтиленовой пленкой, взорвавшейся на Крымском мосту.

В ведомстве также рассказали, что в большегрузе находился товар, задекларированный для перевозки РФ.

Ранее сообщалось, что пожар на Крымском мосту устроили украинские нацисты. Председатель Госсовета Крыма заявил, что взрыв устроили специально.

Также ранее в Казани прошли обыски в доме водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Мужчина несколько лет назад уехал из Татарстана в Краснодар.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября около шести часов утра. Взорвавшийся грузовик двигался в сторону Керчи. В результате произошедшего погибли три человека, обрушилось два пролета автомобильного моста, загорелись железнодорожные цистерны с топливом.