Правительство России поможет Херсону организовать выезд жителей области в другие регионы страны Фото: REUTERS

Правительство России решило помочь властям Херсонской области организовать выезд жителей в другие регионы РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации, обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым, а тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», – сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Как отметил Хуснуллин, главам регионов поручат оказать необходимую помощь жителям Херсонской области, в том числе с организацией размещения.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры.

Позже в херсонской ВГА заявили, что власти региона не планируют никакой эвакуации населения.