Американский журналист Коэн заявил, что голограмма с Зеленским показала уровень лжи и пропаганды Запада

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Создание пропагандистских роликов с участием украинского лидера Владимира Зеленского при помощи голограммы демонстрирует уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил американский журналист Дэн Коэн.

"Теперь мы знаем, что Зеленский и его кураторы записывают ролики… чтобы спроецировать ложный образ храброго военного лидера", - отметил он в соцсетях, добавив, что ранее сторонников этой версии обвиняли в конспирологии.

Как считает Коэн, из-за таких видео с дополненной реальностью, создаваемых специалистами Запада, конфликт стал самым пропагандистским в мировой истории.

Ранее британцы раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.