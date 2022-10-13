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Политика13 октября 2022 16:05

Экс-участник Modern Talking Дитер Болен осудил санкции Запада против России

Из-за санкций немцам теперь придется мерзнуть, считает музыкант
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен осудил санкции Запада против России

Экс-участник Modern Talking Дитер Болен осудил санкции Запада против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший участник поп-группы Modern Talking Дитер Болен возмутился санкциями Запада в отношении России. В эфире одного из ток-шоу музыкант заявил, что из-за экономического противостояния между РФ и Германией теперь напоминают «отходы жизнедеятельности человека», пишет газета Exxpress.

Как считает Болен, санкции против России только вредят Европе, поэтому вместо этих мер Западу и Москве следует сесть за стол переговоров. Певец заявил, что вследствие ограничений немцам теперь «придется мерзнуть». Вместе с тем он высказал недовольство тем, как растет курс рубля и падает курс евро, а также удивился, почему «Россия вместо Европы продает газ по более высокой цене в Азию».

Кроме того, Болен раскритиковал германскую партию «Зеленых», заявив, что ни у одного представителя этой партии в правительстве нет профессионального образования.

Как писал сайт KP.RU, ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В него включен потолок цен на нефть и иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.