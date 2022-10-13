Японский политик Судзуки назвал слова Зеленского о Курилах медвежьей услугой

Владимира Зеленского осудили в Японии за слова украинского лидера о принадлежности Курильских островов Фото: REUTERS

Член Палаты советников и лидер парламентской партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Курильские острова являются японской территорией, "оккупированной" Россией. Его слова цитирует японское новостное издание Yahoo News Japan.

Ранее Зеленский подписал указ о признании Южных Курил "оккупированной Россией территорией" (до этого подобное решение также приняла и украинская Верховная Рада).

"Спасибо за медвежью услугу", — написал влиятельный японский политик в своем блоге. По словам Судзуки, Зеленский сделал крайне необдуманное и поспешное заявление, ведь никакого отношения он и Украина в целом к "проблеме Курил" не имеют и никогда не имели в принципе.

Он полагает, что решать судьбу Курил необходимо исключительно на переговорах между РФ и Японией, в которых будет участвовать высшее политическое руководство обеих стран. В такой ситуации решение Зеленского теоретически может спровоцировать Москву на отказ от какого-либо диалога и "иные радикальные шаги", считает Судзуки.

Кроме того, по словам японского политика, Зеленский попросту не разбирается в вопросе Курил, говоря об "оккупации" островов, ведь контроль России над этими территориями закреплен в целом ряде важных международных договоров и в иных документах.