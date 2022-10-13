Предприниматели Ленинградской области собрали 30 миллионов рублей в помощь мобилизованным

На средства, собранные бизнесом, регион закупил три автомобиля, доверху заполненных необходимыми вещами. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Предприятия Ленинградской области собрали для участников СВО почти 30 миллионов рублей. Эти средства представители бизнес-сообщества перевели на счет фонда «Ленинградский рубеж». Единый счет для юридических лиц был создан правительством региона специально для того, чтобы все желающие могли оказать бойцам поддержку, не опасаясь случаев мошенничества. На эти средства для мобилизованных ленинградцев закупаются вещи и техника, которые необходимы им для службы.

«Деньги идут на централизованные закупки по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями, - рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - По их спискам мы закупаем машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги – все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО».

На деньги благотворителей региональные власти уже закупили три автомобиля УАЗ, нагруженных всем необходимым. Машины выехали 12 октября из Тосно в воинские части. Затем они отправятся в зону боевых действий. Всего планируется передать участникам СВО 20 таких автомобилей.

- «Уазики» с кузовом в зоне спецоперации дают дополнительные возможности для решения боевых задач, - отметил глава региона.

По словам Александра Дрозденко, кроме предметов из списка Министерства обороны региональные власти добавляют от себя вещи, которые помогут сделать службу мобилизованных земляков более комфортной.

- Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитников - поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный комплект не входят, - отметил Александр Дрозденко.

Кроме предпринимателей помощь для мобилизованных активно отправляют и простые жители области. Ленинградцы собирают подарки и посылки для бойцов, покупая необходимые вещи по списку акции #МыВместе.