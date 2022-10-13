Пентагон заявил, что НАТО не представляет угрозы для России Фото: Shutterstock

Североатлантический альянс не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией», – сказала глава Пентагона на брифинге в Брюсселе.

Как отметил Остин, НАТО является оборонительным блоком. В то же время он подчеркнул, что члены альянса намерены защищать суверенитет и территориальную целостность его участников и «каждый дюйм территории НАТО».

Напомним, в июне этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава НАТО пообещал сделать акцент в поставках вооружения Украине на системах противовоздушной обороны.