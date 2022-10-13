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Политика13 октября 2022 16:36

Пентагон заявил, что НАТО не представляет угрозы для России

Альянс является оборонительным блоком, отметил глава Минобороны США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пентагон заявил, что НАТО не представляет угрозы для России

Пентагон заявил, что НАТО не представляет угрозы для России

Фото: Shutterstock

Североатлантический альянс не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией», – сказала глава Пентагона на брифинге в Брюсселе.

Как отметил Остин, НАТО является оборонительным блоком. В то же время он подчеркнул, что члены альянса намерены защищать суверенитет и территориальную целостность его участников и «каждый дюйм территории НАТО».

Напомним, в июне этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава НАТО пообещал сделать акцент в поставках вооружения Украине на системах противовоздушной обороны.