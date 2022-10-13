90 нижегородских изобретений претендуют на премию имени Кулибина

Сегодня в Нижегородской области завершился прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности. В конкурсе три номинации: «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель года» и «Лучший товарный знак года». Подано 90 заявок. Экспертный совет уже приступил к изучению документов, которые предоставлены конкурсантами.

«Рекордное количество заявок подано в этом году на соискание премии имени Кулибина. Это говорит о высоком интересе к премии и активности тех, кто работает в сфере разработки интеллектуальной собственности. Мы видим, что появляются новые импортозамещающие проекты. На пути от идеи к реальному воплощению можно воспользоваться широким кругом мер поддержки», — заявил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в основном заявки относятся к новейшим разработкам в различных высокотехнологичных отраслях — приборостроении, радиоэлектроники и связи, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, медицине. Высока конкуренция и среди товарных знаков, которые участвуют в конкурсе.

«Победа в конкурсе имени Кулибина - это возможность для инновационно ориентированных компаний и авторов изобретений заявить о себе. Среди экспертов ученые — кандидаты и доктора наук, а также специалисты регионального Минпрома, отвечающие за внедрение инноваций, ведущие инженеры, патентные поверенные РФ. Они будут оценивать уровень технического и творческого решения, а также перспективы его внедрения», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Победитель будет определен в каждой из тех номинаций. Им присвоят звание «Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина» и вручат памятную медаль и денежную премию. Награды также получат победители и призеры отраслевых номинаций конкурса.

Организатор конкурса — министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оператор конкурса — патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры».