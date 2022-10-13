США не видят возможности для возобновления ядерной сделки с Ираном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вряд ли возможно в ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Дело не в том, что мы не хотим восстановления сделки – конечно, хотим. Но мы сейчас не в той позиции, когда ее восстановление кажется вероятным в ближайшем будущем», – сказал представитель Белого дома на брифинге.

Напомним, в сентябре этого года глава МИД Франции Катрин Колонна на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подняла вопрос ядерных соглашений с Ираном и напомнила, что текст проекта соглашения находится на столе переговоров с марта, а Тегеран до сих пор не дал положительного ответа.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в присутствии постоянной «пятерки» Совбеза ООН и Германии. После выхода Вашингтона из договоренностей в 2018 году по инициативе экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Россия, Великобритания Китай, США, Франция, а также Германия возобновили с апреля 2022 года переговоры с Ираном о восстановлении СПВД в первоначальном виде.