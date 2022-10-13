В Белом доме сообщили, что потолок цены на российскую нефть не определен Фото: Shutterstock

Потолок цены на нефть из России пока не определен, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент цена еще не установлена. Но мы активно прорабатываем детали, в том числе способы реализации потолка цен», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, накануне министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть «60 с чем-то» долларов за баррель. Она также заявила, что себестоимость добычи нефти в России низка, а США пытаются защитить мировой энергетический рынок от возможных последствий взлетов цен на энергоносители.

В конце сентября в американском Минфине заявляли, что процесс установления потолка цен нефть из России уже начат, однако порог ее цены еще не определен.

Как писал сайт KP.RU, установить лимит цен на российскую нефть предложила также Еврокомиссия.