Бастрыкин поручил представить доклад в связи с удержанием российского судна в украинском порту Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с удержанием российского судна с моряками в украинском порту, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки, проведенной по информации о длительном удержании российского судна с моряками в украинском порту, и принятом процессуальном решении», – сообщили журналистами в СК России.

В сети ранее было опубликовано открытое письмо семей 65 российских моряков, которых удерживают в украинском порту. Речь идет о моряках с судна «Волго – Балт 225», которое в начале февраля этого года прибыло на ремонт в Измаил в Одесской области, однако после начала спецоперации на Украине экипаж заблокировали на сухогрузе.

Напомним, тему задержанных в водах Украины судах весной текущего года освещали многие российские СМИ. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 11 членов экипажа сухогруза «Авангард» на Украине. Тогда же было сказано, что в Измаиле незаконно удерживают еще 60 моряков с семи российских судов: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 244», «Омский-6», «Рондо», «Челси-4» и «Свирь».