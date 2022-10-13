Польский генерал Ружаньский призвал Украину атаковать Россию Фото: REUTERS

Украине следует нанести удары по территории России, в частности ее транспортной инфраструктуре, считает генерал запаса армии Польши Мирослав Ружаньский.

«Лучшая форма защиты – нападение. Если кто-то забывает об этом, он часто проигрывает. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы могли защищаться, атакуя», – заявил он в Radio Zet.

По мнению Ружаньского, Киев должен атаковать линии связи и базы снабжения, с которых доставляются вооружение и боевые системы для Вооруженных сил России. Он заявил, что Вооруженные силы Украины должны быть оснащены такими средствами борьбы, которые позволят им «вытолкнуть Россию со своих территорий». Как считает генерал, большие возможности для украинской армии открывают реактивные системы залпового огня HIMARS.

Напомним, ранее экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать против России все средства, в том числе самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что Москва не сможет угрожать Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на это, что в программе ядерного сдерживания России прописаны ответные меры.