Миллер заявил, что труба «Северного потока» заполнена водой на большом протяжении

Труба «Северного потока» заполнена водой на большом протяжении Фото: REUTERS

Труба газопровода «Северный поток» после атаки на него на большом протяжении заполнена водой, заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

«Труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Миллера, для восстановления целостности трубы ее необходимо поднимать на поверхность, что затруднительно сделать ввиду ее заполнения водой на несколько сот километров. Председатель правления «Газпрома» также отметил, что российская сторона до сих пор не допущена к месту аварии, однако ясно, что в результате атаки произошел полный разрыв трубы.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Президент России Владимир Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.