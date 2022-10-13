Медведев назвал паранойей заявление Борреля о возможном ядерном ударе России по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «неядерном» ответе Евросоюза на возможные ядерные удары РФ по Украине. По мнению политика, высказывания дипломат не имеют отношения к реальности и являются паранойей.

«Есть обиженная ливерная колбаса – это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста – это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: «Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена». Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар – болеет», – написал Медведев во «ВКонтакте».

Заглавы Совбеза России обратил внимание, что логика событий предполагает после неядерного ответа Запада ядерный удар России по НАТО, а это приведет к ядерной зиме на планете.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что любая ядерная атака против Украины, которая якобы возможна со стороны РФ, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.