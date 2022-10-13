Франция начала впервые напрямую поставлять газ в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция впервые в истории начала поставлять природный газ в Германию напрямую, сообщил оператор французской газовой сети GRTgaz.

По информации Associated Press, газопровод, который проходит через приграничную деревню Обергайльбах, начал выдавать первоначальную суточную мощность в 31 гигават в час. Впоследствии прокачка газа достигнет максимального значения в 100 гигаватт в час, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время газовые хранилища ФРГ заполнены почти на 95%, однако немецкие чиновники все равно предупреждают, что жителям страны придется экономить газ грядущей зимой. Соглашение о прямых поставках их Франции связан с решением Берлина диверсифицировать импорт голубого топлива после того, как возникли проблемы с поставками из России.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа может пережить эту зиму, однако не исключил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые европейские города.