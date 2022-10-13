82-летний космический турист Тито купил билеты для себя и жены на полет SpaceX вокруг Луны

Супруги Тито купили билеты на недельный туристический полет вокруг Луны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер Деннис Тито намерен совершить туристический полет вокруг Луны вместе с супругой. Тито уже приобрел билеты на коммерческий полет корабля Starship. Об этом в четверг 13 октября сообщила пресс-служба компании SpaceX.

Сообщается, что 82-летний Деннис Тито и его 57-летняя супруга Акико Тито проведут в космосе неделю. За это время корабль приблизится к Луне, совершит один полный облет вокруг спутника Земли на расстоянии 200 километров над поверхностью и вернется на Землю.

В компании не сообщили точную дату полета четы Тито вокруг Луны, отметив, что вначале состоится полет Starship по программе Polaris и первый коммерческий полет dearMoon. Деннис и Акико Тито приобрели билеты на второй коммерческий полет вокруг Луны.

Напомним, американский миллиардер Деннис Тито известен как первый в истории космический турист, самостоятельно оплативший свое путешествие на орбиту. Полет в космос обошелся Тито в 20 млн долларов. В 2001 году он летал на МКС на российском корабле «Союз». Сразу после приземления космонавты, возившие космического туриста на орбиту, и сам Тито дали интервью KP.RU.

Ранее сообщалось, что в России разработан первый проект орбитального развлекательного комплекса.