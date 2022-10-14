Кулеба заявил об участии США и Британии в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины

Глава украинского МИД Кулеба признал участие США и Великобритании в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины. Фото: REUTERS

В подготовке контрнаступления на юге Украины участвовали Соединенный Штаты и Великобритания. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры позвонили главе украинского МИД, выдав себя за бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола. Полностью пранк с Кулебой размещен на Rutube-канале Вована и Лексуса.

«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», - сказал Кулеба.

Также глава украинского МИД, беседуя с пранкерами, которых он принимал за бывшего американского посла, призвал Соединенные Штаты объявить Россию государством – спонсором терроризма.

Также глава МИД Украины признал причастность Киева к диверсиям в Крыму и Белгородской области в разговоре с пранкерами.

После этого представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины открыто признались в терроризме.

Ранее сообщалось, что Кулеба пожаловался пранкерам на европейцев, которых приходится заставлять принимать новые санкции.