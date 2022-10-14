Движение судов по Босфорскому проливу закрыто из-за аварии сухогруза

Движение в проливе Босфор было закрыто из-за аварии на судне. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Движение судов в проливе Босфор было остановлено в четверг 13 октября из-за аварии сухогруза. Об этом со ссылкой на сообщение береговой охраны Турции рассказал телеканал NTV.

Сообщается, что на грузовом судне «Аннита», следовавшем из стамбульского района Тузла, произошла поломка оборудования.

«Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — сообщил телеканал.

К месту аварии направили два буксира и быстроходное спасательное судно.

Позднее телеканал передал, что судно было отбуксировано и благополучно пришвартовано в Бююкдере. Сообщалось, что в направлении юг-север Стамбульский пролив планируется открыть для движения судов в 01.30 пятницы 14 октября.

Ранее похожий инцидент произошел с судном, которое перевозило украинское зерно и село на мель в Босфоре. Сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.