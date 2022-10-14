Следком проверит творчество певицы Клавы Коки на предмет оскорбления чувств верующих

Следственный комитет проверит творчество Клавы Коки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творчество российской певицы Клавы Коки проверят на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом в пятницу 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что с заявлением в Следственный комитет обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Организация направила на имя главы российского СК Бастрыкина заявление с просьбой не только проверить творчество певицы, но и возбудить в отношении нее уголовное дело по ст.148 УК РФ, наказание по которой может составить до года лишения свободы.

Напомним, 4 сентября Клава Кока выступила на бесплатном концерте во Владивостоке, мероприятие было посвящено Дню знаний и организовано городскими властями. Сцена располагалась недалеко от православного храма. Родители школьников обвинили певицу в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих, отметив, что Клава Кока использовала в выступлении нецензурную лексику.

Скандал начал разворачиваться после публикации актрисы Марии Шукшиной в собственном Telegram-канале. В посте Шукшина опубликовала обращение подписчицы, которая призвала обратить внимание на уральскую певицу и ее творчество.

Певица ответила на обвинения, заявив, что будет отстаивать свое доброе имя.