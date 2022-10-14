Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store на iOS

Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store . Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приложения «ВКонтакте», которые ранее были удалены из App Store, вновь доступны в маркетплейсе. Об этом в четверг 13 октября сообщили в компании.

«VK подтверждает, что приложения компании доступны в App Store. Сервисы доступны для скачивания и обновления», - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, 26 сентября при поиске в App Store перестали появляться многие приложения VK.

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Apple объяснить причины удаления российских приложений из онлайн-магазина App Store.

Позднее компания Apple сообщила, что она приняла решение об удалении сервисов российской компании VK, в том числе социальной сети, из App Store из-за антироссийских санкций британских властей. Об этом заявил представитель Apple Адам Дема.

Решение компании прокомментировал глава российского Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято», - заявил министр, отметив, что в ведомстве данное решение расценивают «как недружественное по отношению к нашим пользователям».