Илон Маск попал под следствие из-за сделки с Twitter

Илон Маск оказался под федеральным следствием из-за сделки с Твиттер. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск оказался под федеральным следствием из-за сделки с компанией Twitter. Об этом в пятницу 14 октября сообщает агентство Reuters.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого компания Twitter заявила о намерении через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее.

Тем временем предприниматель-миллиардер Илон Маск, самый богатый человек на Земле, решил расширить сферу деятельности и выпустил на рынок духи стоимостью 100 долларов за флакон. Называется аромат элегантно - «Сожженные волосы». Маск описывает его то как «эссенцию отвратительного желания», то как «самый прекрасный аромат на Земле».