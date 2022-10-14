В Венгрии гражданам разошлют анкеты с вопросами об антироссийских санкциях

Венгрия начала рассылать гражданам анкеты с вопросами об антироссийских санкциях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия в пятницу 14 октября в рамках национальных консультаций начинает опрос своих граждан об антироссийских санкциях. Правительство начало рассылать анкеты с вопросами, опрос можно пройти также онлайн, пишет агентство ПРАЙМ.

Сообщается, что в анкете семь вопросов, они касаются антироссийских санкций в отношении газовой и нефтяной промышленности, атомной энергетики, туристической отрасли.

Ранее в ходе соцопросов, проведенных различными организациями, подавляющее большинство венгров высказались против антироссийских рестрикций. Так, более 70 процентов опрошенных заявили, что эти санкции вредят Европе, более 80 процентов заявили, что они могут ввергнуть Европу в рецессию, а две трети опрошенных считают, что санкции вредят больше Европе, чем России. Большинство венгров также против эмбарго на российские энергоносители.

Ранее сообщалось, что США хотят установить потолок цены на нефть из РФ в $60 за баррель: что это такое и чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.