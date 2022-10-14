Глава НПП «Радиосвязь» Галеев рассказал о выросшем в разы гособоронзаказе на системы связи

На российском предприятии "Радиосвязь" рассказали об увеличении объемов гособоронзаказа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем государственного оборонного заказа по производству систем связи на 2023 год вырос в разы. Об этом в четверг 13 октября сообщил гендиректор НПП «Радиосвязь» входящего в Ростех холдинга «Росэлектроника» Ринат Галеев.

«Объемы - да, действительно резко добавились. Есть отдельная номенклатура, которая резко возросла в объемах, в разы», - цитирует Галеева ТАСС.

Руководитель добавил, что в связи с увеличившимся гособорозаказом возникла необходимость добрать на предприятие немалое количество сотрудников и подчеркнул, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен в срок и в полном объеме.

Ранее челябинский завод сообщил о наборе работников для выполнения гособоронзаказа, им предоставят отсрочку от мобилизации.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение значительно превосходит западные аналоги.

«Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам», - сказал президент.