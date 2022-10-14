Польша совершает эффектное самоубийство, поддерживая антироссийские рестрикции, пишет публицист Пяста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если украинский кризис затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа. Об этом заявил обозреватель издания My l Polska Пшемыслав Пяста.

Публицист считает, что Польша совершает «эффектное самоубийство», поддерживая антироссийские санкции. Пяста обратился к данным социологического исследования, согласно которому только 16 процентов поляков выступают против антироссийских рестрикций, а 60 процентов высказались за их сохранение, несмотря на подорожание энергоносителей.

«Мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным «русинам», - пишет Пяста, подчеркивая, что отсутствие чувства страха в опасных ситуациях не является признаком мужества, но может быть признаком психического расстройства.

Тем временем Венгрия в пятницу 14 октября в рамках национальных консультаций начинает опрос своих граждан об антироссийских санкциях. Правительство начало рассылать анкеты с вопросами, они касаются антироссийских санкций в отношении газовой и нефтяной промышленности, атомной энергетики, туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.