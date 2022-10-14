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Политика14 октября 2022 1:07

Обозреватель Пяста назвал попытку Польши досадить России «эффектным самоубийством»

60 процентов поляков выступили против ослабления или отмены антироссийских санкций
Мария ПАВЛОВА
Польша совершает эффектное самоубийство, поддерживая антироссийские рестрикции, пишет публицист Пяста.

Польша совершает эффектное самоубийство, поддерживая антироссийские рестрикции, пишет публицист Пяста.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если украинский кризис затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа. Об этом заявил обозреватель издания My l Polska Пшемыслав Пяста.

Публицист считает, что Польша совершает «эффектное самоубийство», поддерживая антироссийские санкции. Пяста обратился к данным социологического исследования, согласно которому только 16 процентов поляков выступают против антироссийских рестрикций, а 60 процентов высказались за их сохранение, несмотря на подорожание энергоносителей.

«Мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным «русинам», - пишет Пяста, подчеркивая, что отсутствие чувства страха в опасных ситуациях не является признаком мужества, но может быть признаком психического расстройства.

Тем временем Венгрия в пятницу 14 октября в рамках национальных консультаций начинает опрос своих граждан об антироссийских санкциях. Правительство начало рассылать анкеты с вопросами, они касаются антироссийских санкций в отношении газовой и нефтяной промышленности, атомной энергетики, туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.