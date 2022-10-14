В США в результате стрельбы в городе Роли погибли не менее пяти человек

В США пятеро погибли в результате стрельбы, стрелок на свободе. Фото: REUTERS

Не менее пяти человек погибли, не менее трех доставлены в больницу в результате стрельбы в американском городе Роли в штате Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал АВС в четверг 14 октября.

Сообщается, что среди убитых есть сотрудник правоохранительных органов. Также сообщается, что подозреваемый находится на свободе. Пока неизвестно, по какой причине этот человек открыл стрельбу.

Ранее в Норвегии объявили чрезвычайный уровень террористической угрозы после стрельбы в гей-клубе Осло. Стрельба произошла в ночь на 25 июня, погибли двое.

В августе семь человек пострадали в Израиле в результате стрельбы по автобусу. Двое из них получили серьезные ранения.

В мае власти США назвали расизм причиной стрельбы в супермаркете Буффало. Сообщалось о не менее чем десяти погибших.