На озере Байкал произошло землетрясение

Землетрясение с эпицентром в акватории Байкала произошло 14 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение произошло в Иркутской области. Об этом в пятницу 14 октября сообщают экстренные службы региона. Сообщается, что сейсмособытие зафиксировано в 3.54 по московскому времени (8.45 по местному времени). Магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, а интенсивность – 7,9 балла.

Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Большое Голоустное Иркутского района, находится в 19 километрах. Землетрясение ощущалось в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения в дежурно-диспетчерские муниципальные службы не поступало.

О том, что ощутили во время землетрясения жители Иркутска, читайте здесь на KP.RU.

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