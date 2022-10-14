В Польше ожидают рекорда заражений ВИЧ из-за наплыва украинских беженцев

В Польше опасаются рекорда по заражениям ВИЧ из-за наплыва украинских беженцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наплыв украинских беженцев назвали одной и причин увеличения количества заражений ВИЧ в Польше. Об этом пишет портал Interia.

Сообщается, что 2022 год оказался для Польши рекордным по количеству зарегистрированных случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. С начала года до конца сентября в стране было выявлено 1678 инфицированных.

В Минздраве Польши назвали несколько факторов, которые этому способствовали. Среди них упоминается наплыв украинских беженцев. Также количество заражений ВИЧ увеличивается из-за изменения социального поведения поляков в сексуальной сфере и влияния пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинских беженцев в Евросоюзе проверяют на туберкулез из-за биоразработок НАТО.

Также сообщалось, что четверть принявших украинских беженцев британцев не готова помогать им дольше полугода.