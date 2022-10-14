Что произошло в ночь на 14 октября 2022 года. Фото: REUTERS

Около десятка иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попали в ловушку в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии. Об этом в пятницу 14 октября заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. По словам министра, введение режима КТО связано с рядом сообщений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях.

Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил об участии США и Британии в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины. Кулеба признался в этом пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с бывшим американским послом. Еще Кулеба пожаловался пранкерам, что европейцев приходится заставлять принимать новые санкции и заявил, что ситуация на поле боя определит ход дипломатического урегулирования конфликта.

Компания Илона Маска SpaceX попросила у Пентагона 124 млн долларов для финансирования системы связи Starlink на Украине, заявив, что больше не имеет возможности нести расходы по обеспечению Украины связью. А сам Илон Маск попал под следствие из-за сделки с Twitter.

Обозреватель Пяста назвал попытку Польши досадить России «эффектным самоубийством».

Приложение «ВКонтакте» снова стало доступно в App Store на iOS. Сервисы доступны для скачивания и обновления.

На озере Байкал произошло землетрясение в ночь на 14 октября.

Следственный Комитет проверит творчество российской певицы Клавы Коки на предмет оскорбления чувств верующих.

В Польше ожидают рекорда заражений ВИЧ из-за наплыва украинских беженцев.

Американский миллиардер Деннис Тито намерен совершить туристический полет вокруг Луны вместе с супругой. Тито уже приобрел билеты на коммерческий полет корабля Starship.