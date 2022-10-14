В ЕС заявили, что Боррель не имеет полномочий грозить «военным ответом» России

Евродипломаты заявили, что их глава Боррель не имел права на высказывания о военном ответе на гипотетическую ядерную угрозу Украине со стороны России. Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, пригрозивший от имени Евросоюза, США и НАТО «мощным военным ответом» на гипотетическую ядерную атаку против Украины со стороны России, не имел полномочий делать такие заявления. Об этом в социальных сетях написал журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного европейского дипломата.

«Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения», - сказал Норману, добавив, что евродипломаты находятся в недоумении по поводу высказываний своего руководителя.

В то же время глава евродипломатии Боррель раскритиковал своих медлительных и неэффективных подчиненных, заявив, что больше узнает из прессы, чем от своих сотрудников.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины, которая якобы возможна со стороны РФ, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.