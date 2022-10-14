Европе прогнозируют “мрачные сценарии” без России

Asia Times: Европу ждут потери в триллионы евро и деиндустриализация без России Фото: REUTERS

Евросоюзу без России в ближайшем будущем угрожает триллионный отток капитала и общая деиндустриализация. К такому выводу пришли журналисты в издании Asia Times.

"Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", - говорится в публикации. Среди самых пессимистичных вариантов развития событий выделяется потери "триллионов инвестиционного капитала", резкое падение уровня жизни и деиндустриализация.

В издании предположили, что Россия полностью “повернется на Восток”, США “замкнутся в себе” и будут решать свои проблемы, а Европа “останется в одиночестве”.

"У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - заключили в Asia Times.

Несколько ранее издание The Economist пришло к схожему выводу. По мнению журналистов, в Европе усугубляется рецессия, а в России при этом экономическая ситуация налаживается, несмотря на санкции.