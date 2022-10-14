Экстренное предупреждение объявлено из‑за густого тумана в новой Москве Фото: из соцсетей

На территории новой Москвы до 9:00 сохранится сильный туман с видимостью 200-700 метров, в связи с чем ГУ МЧС России по Москве объявил экстренное предупреждение. Об этом сказано на сайте ведомства.

Жителям Троицкого и Новомосковского административных округов в утренние часы советуют быть внимательными, а также соблюдать осторожность. Автомобилистов тем временем просят снижать скорость, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями, отказываясь от резких маневров. Кроме того, призывают не оставлять детей без присмотра.

Экстренное предупреждение объявлено из‑за густого тумана в новой Москве Фото: из соцсетей

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура составит 8-10 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что туман окутает Москву ночью. В Гидрометцентре сообщили, что видимость на дорогах столицы опуститься до 200 – 700 метров, а самый плотный туман обещали с 4 до 10 утра пятницы, 14 октября.