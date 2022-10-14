Финансовый аналитик Владислав Антонов сообщил, что причины для роста доллара в ближайшие месяцы нет

Российский рубль остается самой крепкой валютой, заявляет финаналитик BitRiver Владислав Антонов Фото: REUTERS

Российский рубль остается самой устойчивой валютой в мире по сравнению со всеми развитыми странами, которые испытывают “двузначную инфляцию” впервые за 40 лет. Об этом сообщает издание Прайм со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова. Эксперт рассказал, что фундаментальных причин для роста курса доллара нет.

"Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", - цитирует Прайм Антонова.

По словам аналитика, “текущий диапазон стоимости доллара в коридоре 63-64 руб. можно было наблюдать в начале августа. На данный момент на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность”, - пишут в агентстве. Начиная с весны 2022 года на Мосбирже снизилось количество участников и объемы торгов в валютном сегменте, “поэтому любое политическое или макроэкономическое событие, как мы видим, моментально влияет на диапазоны торгов по рублевым парам”.

Антонов уточняет, что с 1 января 2022 года доллар подешевел к рублю на 14,85%, евро потерял 25,58%, а юань снизился на 27,70%.

"Доллар, британский фунт и особенно евро продолжают оставаться в сложном положении на мировом валютном рынке. Рубль долгое время был заметно недооценен, поэтому сценарий его умеренного укрепления пока не отменяется", - считает эксперт.

По мнению Антонова, базовая инфляция США ускоряет темпы роста. Он прогнозирует падение индекса S&P до 4%, уточняя, что с начала 2022 года он и так “рухнул” до 24,95%.

Ослабление рубля, считает эксперт, возможно при росте объема торгов дружественной валютой, когда появится необходимость удовлетворить спрос на иностранную валюту российскими резидентами. На данный момент рубль демонстрирует “завидную стабильность”.

Пока доллар не выйдет за пределы 65,5 рубля говорить о начале цикла ослабления российской валюты не стоит. Как только этот уровень сопротивления будет преодолен, для доллара откроется дорога к 70 рублям.

Напомним, 3 октября 2022 года по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, которые состоялись в понедельник, 3 октября 2022 года, евро и доллар продемонстрировали рост, а российский рубль несколько упал.