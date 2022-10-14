Замглавы МИД Рябков предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за вовлечения США в украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столкновение России и Соединенных Штатов как ядерных держав чревато катастрофическими последствиями. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, указав, что риск такого столкновения возрастает по мере вовлечения Вашингтона в украинский конфликт.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также провел параллели между данной ситуацией и Карибским кризисом 1962 года, активная фаза которого стартовала именно 14 октября.

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией», - приводит РИА Новости слова дипломата, который указал на риск «спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями».

Рябков заявил, что на сегодняшний день, как и в период Карибского кризиса, возникают ядерные риски. По его мнению, Вашингтон, как и 60 лет назад, пытается обрести решающее военно-стратегическое превосходство.