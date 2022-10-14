Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед началом саммита глав СНГ в Астане Фото: REUTERS

Сегодня, 14 октября 2022 года, начался саммит глав СНГ в Астане. Как сообщается на сайте Кремля, президент России Владимир Путин прибыл для участия во встрече с главами постсоветского пространства. Российский лидер уже успел переговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии фотографирования.

В саммите принимают участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Напомним, 12 октября Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил, что Турция может стать крупнейшим газовым хабом Европы. Эксперты считают, что в Астане президент России хочет обсудить детали с Эрдоганом.